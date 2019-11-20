Группа "J:Морс" гастролирует с юбилейным туром по городам Беларуси и России

Накануне "J:Морс" стали первыми белорусскими рок-музыкантами, которые дали концерт в знаменитом Дворце Наций в Женеве. Это вторая по значимости резиденция ООН после Нью-Йорка. В течение полутора часов "морсы" играли белорусские хиты. Выступление стало главным культурным событием в рамках международной конференции к 30-летию Конвенции о правах ребенка. Инициатива провести концерт в одном из залов исходила от Ассоциации белорусов в Швейцарии и ЮНИСЕФ, где, кстати, лидер группы Владимир Пугач амбасадор доброй воли на протяжении пяти лет.







Концерт был организован постоянным представительством Беларуси при ООН при поддержке ЮНИСЕФ, Ассоциации белорусов в Швейцарии, а также Фонда Марии Магдалены Радзивилл.





В этом году рок-группе исполняется 20 лет. В юбилейном гастрольном графике "J:Морс" 13 городов Беларуси. Кстати, уже завтра пройдет и концерт в Москве. Впереди выступления в Гродно и Речице.



