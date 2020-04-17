Группа VAL примет участие в телепроекте Eurovision: Europe Shine a Light

Группа VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни для телевизионного проекта Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light. Он выйдет в эфир 16 мая вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Телезрителей ожидает программа без конкурсной соревновательной составляющей. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят яркие фрагменты своих конкурсных композиций.

