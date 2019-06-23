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Грузия подхватила эстафету дней национальных культур стран - участниц континентального первенства

Настроение гостям и болельщикам II Европейских игр продолжают задавать фан-зоны.

С самого утра в зоне гостеприимства у Дворца спорта звучит белорусская музыка, проходят танцевальные мастер-классы.

Рядом со сценой уже открылась выставка Грузии - именно это страна сегодня подхватила эстафету дней национальных культур стран - участниц континентального первенства.

Традиционную Грузию вечером покажет национальный ансамбль народной песни и танца "Рустави", а современную - грузинская звезда мирового масштаба Нино Катамадзе.

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