Грузия подхватила эстафету дней национальных культур стран - участниц континентального первенства

Настроение гостям и болельщикам II Европейских игр продолжают задавать фан-зоны.



С самого утра в зоне гостеприимства у Дворца спорта звучит белорусская музыка, проходят танцевальные мастер-классы.



Рядом со сценой уже открылась выставка Грузии - именно это страна сегодня подхватила эстафету дней национальных культур стран - участниц континентального первенства.



Традиционную Грузию вечером покажет национальный ансамбль народной песни и танца "Рустави", а современную - грузинская звезда мирового масштаба Нино Катамадзе.