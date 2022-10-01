Идет проверка потенциальных "Факторов.by" на стрессоустойчивость

На съемках главного телешоу сезона пришло время проверить потенциальные "Факторы.by" на стрессоустойчивость. Почти сотня участников, кому удалось убедить наставников на телекастинге, отправилась накануне в тренировочный лагерь.

В новом сезоне испытания заняли 15 часов. Местом вокального поля боя снова выбрали Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи". Раундов на выбывание стало больше. Но не обошлось и без моральной поддержки от вокальных коучей проекта.

Участников на расстоянии вытянутой руки услышали и звездные наставники проекта. На съемочную площадку приехали Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега. У каждого своя стратегия прослушивания.



