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Идет проверка потенциальных "Факторов.by" на стрессоустойчивость
На съемках главного телешоу сезона пришло время проверить потенциальные "Факторы.by" на стрессоустойчивость. Почти сотня участников, кому удалось убедить наставников на телекастинге, отправилась накануне в тренировочный лагерь.
В новом сезоне испытания заняли 15 часов. Местом вокального поля боя снова выбрали Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи". Раундов на выбывание стало больше. Но не обошлось и без моральной поддержки от вокальных коучей проекта.
Участников на расстоянии вытянутой руки услышали и звездные наставники проекта. На съемочную площадку приехали Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега. У каждого своя стратегия прослушивания.
Съемки продолжаются и сегодня. Команда определит состав артистов, которые пройдут на этап прямых эфиров. А показ телекастингов на ваших экранах начнется 28 октября.
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