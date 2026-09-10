Игорь Марзалюк в книге "Кроў на белым тле…" рассказал правду о предательстве во время оккупации

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В День белорусской письменности стали известны имена лауреатов Национальной литературной премии. Одним из победителей стал Игорь Марзалюк, автор книги "Кроў на белым тле…", посвященной трагическим страницам истории Беларуси в годы оккупации. В "Актуальном интервью" он рассказал, почему важно говорить правду о предательстве, как пропаганда искажает реальность и чем опасны попытки сделать из палачей героев.

Получение Национальной литературной премии Игорь Марзалюк воспринимает не только как признание, но и как большую ответственность. "Это очень важное событие. Я благодарен коллегам, жюри, всем, кто способствовал этому. Конечно, это все еще большая ответственность", - отметил он.

По словам автора, книга основана на архивных документах, многие из которых ранее были засекречены. Она рассказывает об истории измены и предательства на белорусской земле в период оккупации. "Речь идет об истории измены. С одной стороны, мы показываем величие нашего народа, с другой - грех, который ничем нельзя оправдать. Существует множество мифов о том, что предатели были этакими "пушистыми ангелами", не имевшими отношения к нацистам. Я показываю, как все было на самом деле", - подчеркнул лауреат Национальной литературной премии - 2026 Игорь Марзалюк.

Он обратил внимание на то, что в годы оккупации существовало две реальности. Одна - в пропагандистской литературе захватчиков, другая - кровавая действительность. "В моей работе отдельные разделы посвящены предателям. Всегда есть люди, которые считают себя недооцененными. Они понимают, что никогда не поднимутся на вершину власти в честной конкуренции, и поэтому готовы исполнить чужую волю. Это синдром, те, кто ненавидит свою страну, изменить ее не может, их заветная мечта - приехать в лагерь в составе иностранных войск в чужой форме, исполнить чью-то чужую волю и почувствовать себя центром мира", - пояснил Игорь Марзалюк.

Автор предупредил, что попытки переписать историю могут привести к тому, что предатели станут "национальными героями", а партизаны - бандитами. "Это обычная политическая технология. Чтобы уничтожить традицию, героя делают предателем, а предателя - героем. Чем примитивнее ложь, чем больше ее повторяют, тем быстрее в нее верят. Особенно через СМИ. На нашей земле были предатели разных "разливов": белорусские, русские националисты, украинские, польские, латышские. Но всех их объединяла ненависть к системе, которую наш народ защищал с оружием в руках, и нацистская идеология человеконенавистничества", - резюмировал Игорь Марзалюк.