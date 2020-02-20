Первую в нашей стране галерею пирографии открыли в Минской области. Замысловатые узоры на сувенирах, пейзажи и даже портреты последователи такой техники выжигают на деревянном полотне. В экспозиционном зале Жодино пока - изделия одного мастера. Игорь Каперский более 40 лет создает картины при помощи огня. Среди посетителей галереи оказалась и наша съемочная группа.





Галерея пирографии открылась в Жодино

В качестве кисти - огонь, а вместо полотна - деревянные листы. С таким художественным набором Игорь Каперский ежемесячно пополняет собственную коллекцию. И так уже более 40 лет. Мастер пирографии буквально выжигает сюжеты с помощью специальных инструментов.

Кропотливая работа требует особой концентрации. В этом мастеру помогает спортивная подготовка. Тренер по дзюдо к своему хобби приобщает и учеников.

Сувениры с замысловатыми узорами, портреты и пейзажи. В творческом багаже художника -более сотни работ.

Их объединила единственная в стране галерея пирографии, которая открылась в Жодинском краеведческом музее.