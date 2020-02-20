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Игорь Каперский более 40 лет создает картины при помощи огня
Первую в нашей стране галерею пирографии открыли в Минской области. Замысловатые узоры на сувенирах, пейзажи и даже портреты последователи такой техники выжигают на деревянном полотне. В экспозиционном зале Жодино пока - изделия одного мастера. Игорь Каперский более 40 лет создает картины при помощи огня. Среди посетителей галереи оказалась и наша съемочная группа.
Галерея пирографии открылась в Жодино
В качестве кисти - огонь, а вместо полотна - деревянные листы. С таким художественным набором Игорь Каперский ежемесячно пополняет собственную коллекцию. И так уже более 40 лет. Мастер пирографии буквально выжигает сюжеты с помощью специальных инструментов.
Кропотливая работа требует особой концентрации. В этом мастеру помогает спортивная подготовка. Тренер по дзюдо к своему хобби приобщает и учеников.
Сувениры с замысловатыми узорами, портреты и пейзажи. В творческом багаже художника -более сотни работ.
Их объединила единственная в стране галерея пирографии, которая открылась в Жодинском краеведческом музее.
Кстати, собрали здесь не только огненные картины, но и инструменты для выжигания. Саму же художественную экспозицию планируют пополнить работами других художников, а в скором времени рядом откроют и новую галерею - голографии.
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