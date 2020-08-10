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Иллюстрации Василия Шаранговича выставлены в новой экспозиции в Литературном купаловском музее
"Курган", "Извечная песня", "Бондаровна", "Она и я". Иллюстрации Василия Шаранговича произведений Янки Купалы, которые не вошли в печатные издания, выставлены в новой экспозиции "Отзвук песен", которая открылась в Литературном купаловском музее. Семнадцать авторских гравюр художника Василия Шаранговича в прошлом году обогатили собрание музея. Это зарисовки в единственном экземпляре, сделанные карандашом, гуашью в разных техниках.
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