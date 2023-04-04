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Илья Резник отмечает юбилей: мэтру российской эстрады 85!

Юбилей 4 апреля отмечает мэтр российской эстрады. Народному артисту России, поэту-песеннику Илье Резнику 85 лет.

Многие известные российские исполнители имеют в своем репертуаре композиции на его стихи. "Еще не вечер", "Старинные часы", "Журавлик", "Без меня тебе, любимый мой...", "Бабушка рядышком с дедушкой".... Первый международный успех принесла Илье Резнику песня "Яблони в цвету" в исполнении Софии Ротару.

С 85-летием Илью Резника поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что созданные поэтом произведения, наполненные любовью и созидательной энергией, пользуются заслуженным признанием у белорусской публики, и выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность Ильи Резника будет способствовать укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между братскими народами.

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