Илья Резник отмечает юбилей: мэтру российской эстрады 85!

Многие известные российские исполнители имеют в своем репертуаре композиции на его стихи. "Еще не вечер", "Старинные часы", "Журавлик", "Без меня тебе, любимый мой...", "Бабушка рядышком с дедушкой".... Первый международный успех принесла Илье Резнику песня "Яблони в цвету" в исполнении Софии Ротару.

