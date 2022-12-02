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Имена 12 финалистов проекта "Фактор.by" станут известны уже сегодня

Имена 12 финалистов, которые споют в прямых эфирах "Фактор.by", узнаем 2 декабря! В вечернем эфире - перипетии тренировочного лагеря. В Раубичах таланты проверят на стрессоустойчивость и профпригодность. Кому правила шоу-бизнеса не по зубам, на ваших глазах разъедутся по домам, а лучших усадят на "стулья"! Нас ждет вечер в компании именитых наставников и их судьбоносных решений.

Этап "Стулья" определит 12 лучших голосов из тысячи. За них будем голосовать на прямых эфирах. Первый - уже в следующую пятницу, 9 декабря. Впереди два месяца вокальных баттлов. Их народные результаты покажут, кто точно обладает истинным "Фактором. by" и будет петь буквально из каждого утюга! Имена финалистов первыми узнают зрители "Беларусь 1".

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