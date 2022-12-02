Имена 12 финалистов проекта "Фактор.by" станут известны уже сегодня

Имена 12 финалистов, которые споют в прямых эфирах "Фактор.by", узнаем 2 декабря! В вечернем эфире - перипетии тренировочного лагеря. В Раубичах таланты проверят на стрессоустойчивость и профпригодность. Кому правила шоу-бизнеса не по зубам, на ваших глазах разъедутся по домам, а лучших усадят на "стулья"! Нас ждет вечер в компании именитых наставников и их судьбоносных решений.