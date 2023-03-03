ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" станут известны 3 марта

Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" узнаем сегодня вечером на "Беларусь 1".

12 полуфиналистов - герои четвертого эпизода проекта - расскажут о своем пути на сцену, с чем им пришлось столкнуться в жизни и почему сейчас решились сломать стереотипы и выступить перед телезрителями и звездным жюри.

Судьи проекта: народный артист России, телеведущий Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также актриса, певица и телеведущая Александра Гайдук. Именно они будут принимать решение и сформируют восьмерку финалистов.

Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" состоится 17 марта

А пока впереди один из самых важных этапов отбора - финал. В него попадут только 8 из 12 претендентов. Кто достоин продолжить участие в проекте, а кому звездное жюри скажет спасибо за усилия и время, узнаем сегодня в 20:45 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все