Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" станут известны 3 марта

Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" узнаем сегодня вечером на "Беларусь 1".

12 полуфиналистов - герои четвертого эпизода проекта - расскажут о своем пути на сцену, с чем им пришлось столкнуться в жизни и почему сейчас решились сломать стереотипы и выступить перед телезрителями и звездным жюри.

Судьи проекта: народный артист России, телеведущий Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также актриса, певица и телеведущая Александра Гайдук. Именно они будут принимать решение и сформируют восьмерку финалистов.

Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" состоится 17 марта

