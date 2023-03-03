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Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" станут известны 3 марта
Имена 8 финалистов шоу "Фактор.by 60+" узнаем сегодня вечером на "Беларусь 1".
12 полуфиналистов - герои четвертого эпизода проекта - расскажут о своем пути на сцену, с чем им пришлось столкнуться в жизни и почему сейчас решились сломать стереотипы и выступить перед телезрителями и звездным жюри.
Судьи проекта: народный артист России, телеведущий Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также актриса, певица и телеведущая Александра Гайдук. Именно они будут принимать решение и сформируют восьмерку финалистов.
Суперфинал шоу "Фактор.by 60+" состоится 17 марта
А пока впереди один из самых важных этапов отбора - финал. В него попадут только 8 из 12 претендентов. Кто достоин продолжить участие в проекте, а кому звездное жюри скажет спасибо за усилия и время, узнаем сегодня в 20:45 на "Беларусь 1".
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