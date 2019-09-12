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Имена лучших литераторов Союзного государства назвали в Минске

Десять лучших молодых литераторов "Моста дружбы" назвали накануне в Минске. Проект Союзного государства проходил в три этапа и собрал более семи десятков рассказов и эссе из сорока регионов Беларуси и России. Отправить свое сочинение мог каждый желающий от 18-ти до 30-ти лет. Лучшие работы выбрали эксперты из академий наук двух стран, а также лауреат Госпремии СССР, журналисты и прозаики. Так, среди победителей - бытовая проза с элементами фантастики, акцент на тему семьи. Произведения лауреатов вышли в четвертом литературном альманахе.

Сборник картин Бялыницкого-Бирули презентовали в Национальном художественном музее

На церемонии награждения презентовали литературный альманах с произведениями лауреатов, а также книгу о жизни и творчестве художника Витольда Бялыницкого-Бирули. Это совместный проект издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", Национального художественного музеяи Союзного государства. В глянцевом научно-популярном сборнике- более ста шедевров мастера, его биография, цитаты и фото из музеев в Могилеве и дачи "Чайка" в Тверской области России. Кстати, автором книги стал гендиректор музея Владимир Прокопцов.

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