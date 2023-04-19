Имена "Маладых талентаў Беларусі", которые прошли в третий тур, объявят 21 апреля

На этой неделе стартовал второй этап Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Прослушивания в Доме радио начались с номинации инструментальной музыки. За репетициями и выступлениями конкурсантов наблюдал Виталий Дроб.

Вокал, инструменты симфонического и народного оркестра, ансамбли. В двенадцатый раз Большая студия Дома радио превратилась в конкурсную площадку. На этой неделе юные инструменталисты и вокалисты страны борются за прохождение в третий тур Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".

Больше полутысячи заявок со всех регионов страны. Из почти 200 только инструментальных после предварительного этапа дистанционных прослушиваний осталось 127. В пяти возрастных категориях музыканты от 10 до 25 лет. После 11 сезонов интерес к радиоконкурсу не спадает.

Саксофон, гитара, виолончель. За кулисами Большой студии конкурсанты не прекращают репетировать и настраивать инструменты. Среди них как привычные рояль и скрипка, так и редкая арфа. За 4 года участия в музыкальных конкурсах на "Молодых талентах" Дарья Микулик впервые.

Многие конкурсанты приехали покорять сердца жюри не первый раз. Подбор репертуара, ежедневные репетиции и новая возрастная группа, чтобы, наконец, прийти к победе.