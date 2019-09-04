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Императорское серебро доставили в Национальный исторический музей

67 килограммов императорского серебра доставили из Москвы в Минск. Накануне в экспозиционном зале Национального исторического музея провели распаковку пяти ящиков с ювелирными оригиналами 18 века. Специалисты Государственного исторического музея России отобрали работы лучших ювелирных мастеров Москвы, Великого Устюга, Тобольска и Калуги. Серебряная посуда, интерьерные детали с позолотой, дорожные предметы и украшения - всего 161 раритет. Каждый принадлежит конкретному дворянскому сословию.

Сегодня эта коллекция принадлежит Государственному историческому музею в Москве. Увидеть изделия можно до 3 ноября.

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