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Императорское серебро доставили в Национальный исторический музей
67 килограммов императорского серебра доставили из Москвы в Минск. Накануне в экспозиционном зале Национального исторического музея провели распаковку пяти ящиков с ювелирными оригиналами 18 века. Специалисты Государственного исторического музея России отобрали работы лучших ювелирных мастеров Москвы, Великого Устюга, Тобольска и Калуги. Серебряная посуда, интерьерные детали с позолотой, дорожные предметы и украшения - всего 161 раритет. Каждый принадлежит конкретному дворянскому сословию.
Сегодня эта коллекция принадлежит Государственному историческому музею в Москве. Увидеть изделия можно до 3 ноября.
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