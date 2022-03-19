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Импровизированная мастерская Анатолия Аникейчика в Национальном художественном музее
В Национальном художественном открыли импровизированную мастерскую Анатолия Аникейчика. Мастеру могло бы исполниться 90 лет. Временная выставка-посвящение включает 15 скульптур из тонированного гипса. Пушкин ведет диалог с Маяковским, а Фидель Кастро - с Анной Ахматовой. Их бюсты народный художник БССР сотворил с 1960 по 1980 годы.
Творческий процесс можно рассмотреть на фото, большинство которых из семейного архива. Анатолий Аникейчик получил широкую известность после работы над мемориальным комплексом "Прорыв" в деревне Ушачи ипервыми откровенными скульптурами для фонтанов в парке Янки Купалы и в сквере у Музея белорусского кино.
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