Импровизированная мастерская Анатолия Аникейчика в Национальном художественном музее

В Национальном художественном открыли импровизированную мастерскую Анатолия Аникейчика. Мастеру могло бы исполниться 90 лет. Временная выставка-посвящение включает 15 скульптур из тонированного гипса. Пушкин ведет диалог с Маяковским, а Фидель Кастро - с Анной Ахматовой. Их бюсты народный художник БССР сотворил с 1960 по 1980 годы.



Творческий процесс можно рассмотреть на фото, большинство которых из семейного архива. Анатолий Аникейчик получил широкую известность после работы над мемориальным комплексом "Прорыв" в деревне Ушачи ипервыми откровенными скульптурами для фонтанов в парке Янки Купалы и в сквере у Музея белорусского кино.