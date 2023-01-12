Имя победителя шоу "Фактор.by"станет известно в прямом эфире 27 января

Пятничный концертпосвятили родителям.В прямом эфире будет два отделения:первое - песни о самых близких, а второе - композиции, которые стали культовыми во времена их молодости.Пять финалистов проекта исполнят хиты70-х и 80-х.Перенесемся во времена хиппи, потанцуем рок-н-ролл и будем подпевать песнямв стиле диско. Это все подробности,которые можно раскрывать до прямого эфира.Прямо сейчас в павильонах "Беларусьфильма" идетпервый генеральный прогон завтрашнего шоу.Артисты и вся команда проекта разойдутся только в полночь.Все ради того, чтобы завтра удивить телезрителей.