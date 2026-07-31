Инклюзивный проект Национального художественного музея "Ожившие картины" расширяет границы

В Национальном художественном музее расширили инклюзивный проект "Ожившие картины" для глухих и слабослышащих посетителей. Здесь экскурсоводов заменяет сурдогид на русском и белорусском жестовых языках, доступный через 25 специальных QR-кодов.

Проект существует уже более 5 лет и охватывает не только картины, но и скульптуры. Однако настоящий пик популярности случился недавно, после появления в программе знаменитого портрета Марка Шагала кисти Юделя Пэна и иконы "Христос Вседержитель".

Диана Шантор, завотделом Национального художественного музея Беларуси:

"В Национальном художественном музее уже более пяти лет работает проект "Ожившие картины". Последней новинкой этого проекта стало произведение Марка Шагала "Прогулка". На эту выставку приходит очень много разных посетителей, и для того чтобы расширить нашу аудиторию и рассказать интереснее и глубже об этой работе, мы создали видеоролик на языке жестов. Надеемся, что еще большее количество посетителей сможет узнать о нашем проекте, переходя по ссылке QR-кода, который ведет на YouTube-канал музея, где собраны все видеоролики, которые рассказывают об интересных экспонатах практически из всех наших коллекций".

Увидеть обновленную экспозицию и портрет Шагала с сурдопереводом можно до 21 сентября.