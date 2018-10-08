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Инна Афанасьева: Это будет последний концерт
Гость проекта "24 вопроса" - Заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Певица 30 лет на белорусской сцене, более 10 лет являлась солисткой оркестра симфонической и эстрадной музыки под управлением Михаила Финберга, в репертуаре имеет более 200 песен на русском, белорусском, идиш, польском и украинском языках. Творчество певицы наполнено многочисленными победами: лучший исполнитель по итогам национальной музыкальной в области популярной музыки "Лира", обладательница премии "Певица года" и "Женщина года". В 1988 году Инна Афанасьева стала обладательницей третьей премии на международном конкурсе польской песни, а в 1992 году стала обладательницей 2 премии фестиваля "Славянский базар в Витебске". Несмотря на большое количество наград, Инна Афанасьева не считает себя конкурсным исполнителем и ни разу не участвовала в отборе на Евровидение:
"К Евровидению нужно относиться как к празднику, школе, где можно чему-то научиться. Ну, а если это еще и победа, - великая радость и огромная гордость..."
За 30 лет творческой карьеры Инна Афанасьева выпустила много хитов и всегда была популярна. В интервью она расскажет о достижениях и популярности, конечно, затронет тему хайпа в Интернете.
Также в интервью певица расскажет, почему ближайший концерт будет последним и планирует ли она выпускать песни дальше:
"Не могу сказать… Но сейчас у меня такое настроение. Я, как Скорпион, всегда интуитивно чувствую ситуацию. Чувствую, что нужно делать, чего нельзя… Но оставаться интересным 30 лет, наверное, в наше время не совсем актуально".
О творческой карьере, достижениях и большой любви к своему делу расскажет Заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Смотрите 9 октября проект "24 вопроса" на телеканале "Беларусь 24".
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