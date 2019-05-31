Цвет и материал! Инсталляции в стиле эклектики выставил в Минске итальянский мастер Алидоро Каточчи. В его работах живопись и декоративно-прикладное искусство объединены вместе. Неформальный подход к созданию картин и в том, что художественные произведения пронизаны разными темами, в том числе социальными, экологическими и эстетическими. Обычно материалы для создания работ автор находит на антикварных ярмарках. Алидоро Каточчи к тому же увлекается экспериментальной фотографией и пишет стихотворения. Выставка "Цвет и материал" продолжится до 12 июня.