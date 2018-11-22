Инструкция, как голосовать на детском "Евровидении-2018"

На детском "Евровидении" вновь можно голосовать за свою страну. Механизм выбора лучших не изменился. Триумфатор определится с помощью национального жюри от каждой страны-участницы и онлайн-голосования зрителей. Напомним, что от телефонного голосования организаторы отказались. Как отдать свой голос за понравившиеся песни - в нашем видео (видео).