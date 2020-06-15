Интерактивная выставка музыкальных инструментов открылась в Минске

Интерактивный музей музыки в Минске. Арт-площадка - в историческом центре столицы на улице Кирилла и Мефодия. На одном этаже собрано более 60 инструментов: арфы, рояль и даже древняя индийская гитара - ситар. До каждого экспоната можно дотронуться. А еще посетители смогут узнать, откуда в разных музыкальных инструментах рождается звук.



Музей разделен на несколько зон. Одна из них посвящена звукотерапии. В небольшой комнате - мягкое кресло, а вокруг - музыкальные инструменты, которые влияют на настроение и даже здоровье человека. Например, шум моря и специальные колокольчики способствуют релаксу.



