Интерактивная выставка проходит в Логойском историко-краеведческом музее

В Минском районе продолжается Неделя матери. Логойский историко-краеведческий музей имени братьев Тышкевичей подготовил выставку "Один день из жизни матери начала 20 века". Здесь - аутентичные инструменты и мелочи, которыми пользовалась женщина более 100 лет назад. Работники музея предложат посетителям провести вместе рабочий день с женщиной, которая вела хозяйство, заботилось о своей семье, воспитывала детей столетие назад. Все музейные экспонаты были куплены во время этнографических экспедиций в Логойском районе или переданы местными жителями.