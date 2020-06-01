Интерактивный конкурс чтецов "Быў. Ёсць. Буду" посвящен Владимиру Короткевичу

"Культура" даст шанс прозвучать в эфире с легендарными произведениями Владимира Короткевича. В июле на радиостанции стартует интерактивный конкурс чтецов "Быў. Ёсць. Буду". Проект - в честь 90-летия со дня рождения белорусского классика и 95-летия белорусского радио. До 30 сентября пройдет отборочный тур. Желающим - от 6-ти лет - необходимо прислать на электронный ящик конкурса аудио или видео с прочтением любимого стихотворения. Финалисты отбора прочтут Короткевича профессиональному жюри в октябре. Организаторы ждут заявки как от студентов творческих вузов и актеров, так и просто от любителей автора. Одно из главных условий - записать произведение без музыкального сопровождения. Лучшие исполнители выйдут в эфир радио "Культура" в день рождения Владимира Короткевича 26 ноября.