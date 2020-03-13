Интересные культурные события, которые можно посетить на выходных

Коллекция кольчуг для женщин, "Сны о Франции" от белорусских художников... Немецкое искусство и опера "Кошкин дом".



Об интересных культурных событиях, которые можно посетить на выходных - Лариса Гулякевич и рубрика" Променад".





Презентация женских кольчуг - в художественной галерее "Либра"

Художник и скульптор Мария Копилова решила удивить интересной коллекцией одежды, но в своем металлическом амплуа.

Ее птицы, бабочки, скорпионы и другие насекомые и животные, которые охраняют женщину, умеют двигаться. Обычно герои-защитники выполняются из латуни или бронзы. В образах, которые живут на кольчугах Копиловой, угадывается тематика древней Греции или Египта. Однако это только стилизация. У каждого произведения - своя история, которая родилась в фантазиях уникального мастера.

Сны о Франции. Эта тема объединила около 30 художников в один проект

Свои чувства к этой стране они выражают в разных видах искусства, техниках и материалах.

Культурные тенденции Франции в течение многих лет основательно влияли на развитие мировой науки, архитектуры, литературы, этикета и искусства вообще. Проект "Сны о Франции" проходит второй год и объединяет белорусских художников. Французская культура в их творчестве и жизни оставила свой незабываемый след.

Виктор Савченко посвятил 15 работ своему любимому художнику - Ван Гогу. На выставке представлены только 5 картин. Каждая олицетворяет один из значительных периодов в жизни и творчестве Ван Гога.

В пределах выставки запланированы культурные мероприятия, мастер-классы и лекции.

Вскоре зазвучит "Кошкин дом" в Большом театре Беларуси

Опера для маленьких содержит много новаторских идей. Например, кроме вокальных партий, в спектакле присутствует хореография и куклы.

Спектакль "Кошкин дом" по сказке Маршака - дебют для режиссера Дарьи Потатурко и художника-постановщика Екатерины Шиманович на сцене Большого. Новая постановка - микс кукольного и музыкального жанров. В спектакле задействуют сразу три вида кукол. Большие или планшетные - для солистов, нательные для хора и куклы на палках для котят детской студии.