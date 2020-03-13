3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Интересные культурные события, которые можно посетить на выходных
Коллекция кольчуг для женщин, "Сны о Франции" от белорусских художников... Немецкое искусство и опера "Кошкин дом".
Об интересных культурных событиях, которые можно посетить на выходных - Лариса Гулякевич и рубрика" Променад".
Презентация женских кольчуг - в художественной галерее "Либра"
Художник и скульптор Мария Копилова решила удивить интересной коллекцией одежды, но в своем металлическом амплуа.
Ее птицы, бабочки, скорпионы и другие насекомые и животные, которые охраняют женщину, умеют двигаться. Обычно герои-защитники выполняются из латуни или бронзы. В образах, которые живут на кольчугах Копиловой, угадывается тематика древней Греции или Египта. Однако это только стилизация. У каждого произведения - своя история, которая родилась в фантазиях уникального мастера.
Сны о Франции. Эта тема объединила около 30 художников в один проект
Свои чувства к этой стране они выражают в разных видах искусства, техниках и материалах.
Культурные тенденции Франции в течение многих лет основательно влияли на развитие мировой науки, архитектуры, литературы, этикета и искусства вообще. Проект "Сны о Франции" проходит второй год и объединяет белорусских художников. Французская культура в их творчестве и жизни оставила свой незабываемый след.
Виктор Савченко посвятил 15 работ своему любимому художнику - Ван Гогу. На выставке представлены только 5 картин. Каждая олицетворяет один из значительных периодов в жизни и творчестве Ван Гога.
В пределах выставки запланированы культурные мероприятия, мастер-классы и лекции.
Вскоре зазвучит "Кошкин дом" в Большом театре Беларуси
Опера для маленьких содержит много новаторских идей. Например, кроме вокальных партий, в спектакле присутствует хореография и куклы.
Спектакль "Кошкин дом" по сказке Маршака - дебют для режиссера Дарьи Потатурко и художника-постановщика Екатерины Шиманович на сцене Большого. Новая постановка - микс кукольного и музыкального жанров. В спектакле задействуют сразу три вида кукол. Большие или планшетные - для солистов, нательные для хора и куклы на палках для котят детской студии.
Посетите музей "Лошицкая усадьба". В субботу в 16 часов в пределах выставки "Нольшанские встречи" пройдет литературный вечер. Приятных и нескучных выходных, и до следующей пятницы!
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов