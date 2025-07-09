"Интервидение-2025": когда состоится премьера конкурсной композиции представительницы Беларуси

Представительница Беларуси Настя Кравченко готовится представить свою конкурсную композицию на Международном музыкальном форуме "Интервидение". И как стало известно, премьера состоится на гала-концерте открытия "Славянского базара в Витебске".

Песня "Мотылек" написана в творческом тандеме с композитором Николаем Сосиным - музыкальным продюсером телешоу "Х-Factor" и "Фактор.by". Певица уже записала студийную версию трека. Работа завершилась недавно в Минске и сейчас самое главное - дождаться 10 июля, когда будущий хит впервые представят публике с легендарной сцены Летнего амфитеатра.

"Мотылек" - личное послание артистки о любви, внутренней борьбе, надежде и силе преодоления. Вдохновленная метафорой мотылька, певица решила передать свою веру в то, что даже после тяжелых испытаний можно обрести свободу и свет внутри себя.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на "Интервидении-2025":

"Меня все знают как исполнительницу веселых хитов, под которые можно танцевать и снимать reels. Но сейчас я хочу попробовать себя в новом образе, раскрыться с другой стороны".

Прямая трансляция церемонии открытия ХХХIV Международного фестиваля искусств "Славянский Базар в Витебске" будет доступна на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". А на Live арену в Москве Настя Кравченко выйдет 20 сентября.

Напомним, музыкальное событие "Интервидение" соберет порядка 20 стран. В том числе представителей БРИКС, ШОС, СНГ, стран Латинской Америки и Центральной Азии.