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Интервью директора киностудии "Беларусьфильм" Владимира Карачевского
Практически космический успех прочат "Беларусьфильму" после реконструкции. Былую (еще советскую) славу обещали вернуть с технической начинкой по последнему слову, многотысячными складами костюмов, реквизита (даже артиллерии) и, конечно, новейшими возможностями продакшна, постпродакшна и увеличенной павильонной площадью. Теперь это 4,5 тысячи квадратных метров.
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Но вот уже полтора года о нашем кино практически не слышно. Что снимаем, а самое главное - где и для кого показываем, ведь в афишах кинотеатров то и дело зарубежные фильмы. На неделе наш кинопроизводитель презентовал рабочие материалы сразу нескольких лент: первого молодежного ситкома "Иллюзии", исторического фэнтези "Авантюры Прантиша Вырвича" и военной киноленты "Судьба диверсанта". Но это пока наработки и проекты на начальной стадии производства, а к 95-летию белорусского кино, которое отмечать будем в декабре, хотелось бы премьерных картин. Продолжим разговор в студии "Главного эфира". К нам присоединился директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский (видео).
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