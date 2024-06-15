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Интрига конкурса молодых исполнителей на фестивале в Молодечно разрешилась, называем имя победителя

В 2024 году Национальный фестиваль белорусской песни ипоэзии "Молодечно" впервые читал и пел пять дней вместо двух. Но неизменной остается кульминация мероприятия - конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.

Имя победителя знает культурный обозреватель АТН

Лидия Заблоцкая

(подробности в видео).

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