Искусство сквозь время - как создает свои работы художник и музыкант Олег Орлов

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Олег Орлов, музыкант, реставратор и художник-авангардист, имеет очень яркую и неординарную жизнь. Картины художника, выполненные в стиле мистоэссенциализма, востребованы у зарубежных коллекционеров. Примечательно, что помимо картин он поет, пишет музыку и снимает первый в Беларуси сериал из своих клипов.

В интервью Олег Орлов рассказал про свой творческий путь и основной источник вдохновения.

- Олег Орлов, красиво звучит. Это ваше настоящее имя или псевдоним?

- Я родился очень далеко отсюда, в Махачкале, это Дагестан, на берегу Каспийского моря. Моего отца звали Геннадий Орлов, поэтому это моя настоящая фамилия.

- Я хотела бы еще немного поговорить о вашей родословной. Кем были ваши родители? Связаны ли они с искусством, музыкой?

- Мы семьей приехали в Беларусь где-то в 1973 году, отец был солистом оперного театра, работал в филармонии, выступал с музыкальными комедиями. Его ансамбль назывался "Память сердца". Они с Игорем Лученком отыграли более тысячи концертов за пару лет. Но потом так получилось, что, когда я пошел в школу, родители развелись и отец уехал. А через 10 лет они опять сошлись, все-таки у них была любовь. Жили до недавнего времени вместе. В прошлом году отца не стало. Мама моя работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 42 в Минске. И я в этой школе учился. Дедушка мой, Леонид Яковлевич, с Украины, был художником и музыкантом. Мало того, все его сестры из Львова, в основном, артистки балета или акробатки. Вот такая у меня творческая семья. Другие мои бабушка с дедушкой были владельцами сети ювелирных магазинов и мастерских по пошиву смокингов во Львове еще в дореволюционное время.

- Может быть, ваше место рождения как-то повлияло на ваше творчество?

- Конечно, море, горы, они всегда оказывают положительное влияние, которое может повлиять на миропонимание человека. Я большую часть своей жизни прожил в Беларуси, и хотя во мне не течет белорусская кровь, а смесь - русская, чеченская и украинская - я считаю, что живу на своей земле. В детстве я перечитал огромное количество книг, и в первый класс пошел с багажом знаний из книг Жюля Верна, Майн Рида, потом читал Оливера Стоуна, Александра Беляева, Герберта Уэллс, а потом понеслось - Федор Достоевский, Антон Чехов и т.д.

- Ваше исполнение песен немного напоминает группу "Агата Кристи", вы были ее фанатом?

- Наверное, дружба со Львом Самойловым сыграла такую роль. Это младший брат солиста группы "Агата Кристи", он писал музыку и слова к песням. Да, я до сих пор очень люблю эту группу и все, что они сделали. Эстетика "Агата Кристи" - это все-таки готика, декаданс. Я сам пишу песни, музыку, слова полностью мои, и я очень серьезно контролирую, чтобы не было никаких парафраз или заимствований. Но у меня есть одна песня, по-моему, называется "А если солнце", я ее не издал и не знаю, издавать ли, потому что там припев очень сильно напомнил мне одну из известнейших песен Дэвида Боуи "Starman". И вот я до сих пор не знаю, что с этим делать. Какие-либо заимствования всегда находятся под моим чутким контролем. Я никогда не придумываю песню, слова сами приходят вместе с музыкой, уже звучат с "музыкальной начинкой". Как будто они уже живут своей жизнью, мне только надо успевать это все записывать.

- Получается, вы верите во вдохновение?

- Как можно верить или не верить в то, что реально существует и без чего ничего не получится? Без вдохновения не будет существовать искусства. Искусство - это не математика. Вот, к слову, вчера я смотрел одну передачу. Там задали вопрос барышне бальзаковского возраста, которая желает выйти замуж в очередной раз: "Что такое любовь?" Врач утверждал, что любовь - это химический процесс. "Ни в коем случае! - громко возразил я, - потому что любовь - это дар Божий". Все, что связано с этими необъяснимыми энергиями: любовь, вдохновение, эйфория - это не может быть просто химическим процессом. Если взять всю таблицу Менделеева, высыпать в коробку из-под телевизора и трясти ее бесконечное количество лет, то оттуда не получится ни амеба, ни человек, ни змея, и даже любовь не выйдет. Это будет куча микроэлементов, которые в лучшем случае взорваться смогут. Поэтому все, что мы можем назвать искусством - это творение Всевышнего. Мы имеем лишь счастье быть на волне. Если ты попадаешь на эту волну информационного поля или полета, то ты победил.

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- Вы очень эпатажно выглядите. А в молодости вы увлекались роком или, может, металлом?

- С детства я слушал очень много музыки. Это была и поп-музыка тех времен, диско, а также огромное количество рок-музыки. Тогда появились Motörhead и AC/DC, потом Metallica и огромное количество разных групп, которые и сформировали принципы тяжелого рока во всем мире - мелодичного и высококачественного.

- Мне показалось, что в ваших клипах очень часто мелькают образы экзорцизма, мистики - это вам близко?

- Я там где-то изгонял дьявола что ли? Это все часть моей жизни. Почему? В далеком 1988 году я разбился на спортивном велике и оказался в состоянии клинической смерти. То, что приходило ко мне в видениях, я начал изображать на картинах, потом и песни стали приходить сами по себе. Это невозможно придумать или рассчитать, или разложить по полочкам. Это все, опять же, дар Всевышнего через ангелов, через знаки. Потом мне в руки попала Библия, которую я в 19 лет прочитал от корки до корки два раза. Мне очень это все понравилось. Потом попался Карлос Кастанеда, а затем Михаил Булгаков. И вот эти три великих, назову их так, знания - Библия, Кастанеда и Булгаков сформировали на фоне, не побоюсь этого слова, сотен прочитанных книг матрицу восприятия окружающего мира. Как сказано у Дэвида Линча, совы - это не то, чем кажутся. Так вот, мир, на самом деле, не такой, как мы его видим. Мы живем в реальности, которая всего лишь является результатом того, что происходит с нами в потустороннем мире. Я говорю на полном серьезе. Все, что сейчас происходит - это всего лишь уже последствия того, что уже произошло на тонкой структуре. И поэтому все мое искусство, будь то живопись или музыка, оно все пропитано этим, потому что я живу среди антиквариата, гигантского количества старинной мебели, часов, бронзы, картин. Это все и есть моя жизнь. Социум, особенно современный, мне не интересен практически во всех своих проявлениях, кроме музыки и иногда какой-то общественной деятельности, связанной с моей пользой для государства. Все остальное - троллейбусы, метрополитен, трамваи. - это немножко не моя история. Поэтому все, что вы назвали, оно присутствует у меня в искусстве. Это моя реальность.

- У вас во многих клипах присутствует кукла. Скажите, с чем это связано?

- Это реальная кукла - Марго, она из Венеции. У нее исписанная краской фарфоровая голова, фарфоровые ручки и ножки. Но при этом она "живая". Когда я ее увидел, то сразу же решил приобрести ее. И она на всех моих концертах, на всех моих телепередачах - живое существо. Почему же Марго? А все потому, что это связано с одним из моих любимых произведений - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, там Воланд с Коровьевым обращались к ней, как к Марго.

Мы все куклы в руках великого кукловода - Бога.

Живые куклы, которые могут рождаться и умирать, любить, думать, плакать, радоваться, сопереживать и чувствовать.

- Как пришла идея объединить все свои клипы в один фильм?

- В моем понимании, клипы - это не музыкальный видеоролик, где мальчики или девочки поют с гитарами и микрофонами на каком-либо фоне. Мои клипы - это истории. Зрители должны увидеть, какими бывают отношения и как это бывает - красиво и по-настоящему, без конкретики и соцреализма. Мой арт-директор Диана - актриса, каскадер и девушка, которая полностью создает всю картинку. Мы с ней полностью проживаем все сюжеты. К финалу все усложняется и превращается в настоящее кино. Потом я задумал создать сериал, который состоит из 11 клипов. Почему 11? Это магическое число, оно связано с глубокой мудростью и способностью осознавать тайны мира. Авторский альбом начинается с песни "Шофер". Потом идут другие, вот сейчас мы сняли "Гость" - это автобиографическое произведение про клиническую смерть. Дальше у нас будет "Буратино", который живет в параллельном мире. И наполовину снятый уже клип "Охота" с рыцарями, мечами, всадниками. Почему же это сериал? Главный герой, т. е. я, попадает из одного клипа в другой по непонятным причинам. Постоянно меняются локации - Дикий Запад, Титаник, готические замки. Позже он встречается с девушкой из индийского племени. И между ними загорается искорка. Потом герой исчезает, но вскоре они вновь находят друг друга.

Любовь не исчезает никогда.

Жизнь на Земле - это когда есть мужчина и женщина. И когда между ними через времена сохраняются чувства и желание на крыльях любви двигаться дальше, тогда наша цивилизация будет бесконечна. Если это пропадет, то цивилизация перестанет существовать. Поэтому всем правит любовь и мечта. Это то главное, что я хочу показать людям через свое искусство.

- Продолжим наш разговор про искусство, но отойдем к другому направлению - написание картин. Насколько мне известно, вы не имели специального образования, но при этом начали писать картины. Как вам удалось придумать собственный стиль и создавать такие произведения, от которых трудно отвести взгляд?

- В детстве мы с маман очень много путешествовали. Я был в Эрмитаже, Третьяковке, курсировал по Золотому кольцу России. Также бывал в многочисленных церквях, монастырях, музеях и т. д. И поэтому у меня с самого детства все накапливалось. Больше всего я люблю готическую культуру, архитектуру, живопись. Я католик и жена у меня католик, костелы всегда меня завораживали. Эстетика замков превалирует в моем миропонимании. Да, художественного образования у меня нет, но я учился у других мастеров, много читал, изучал специальную литературу. А стиль, к которому пришел интуитивно, я назвал мистоэссенциализмом - это эссенция мистических знаний, накопленных человечеством за время его существования, некая работа подсознания, то, что возникает помимо меня. Первая моя работа "Монахиня" появилась при загадочных обстоятельствах. После того, как я разбился на велике и находился уже дома, ночью я внезапно проснулся и увидел сущность у своей кровати. Она стояла вся в черном под самый потолок, прямо как живое существо. Сначала я думал, что это какая-то галлюцинация, но ничего подобного, я ее видел, как все остальные субстанции, как остальных людей. К этому моменту у меня уже лежало несколько десятков загрунтованных кусков ДВП, холсты и краски. Я написал ее портрет за ночь. А утром проснулся, увидел это все и понял, что хочу быть художником. С этого момента я стал видеть эти картины в готовом виде, как слайды, т. е. мне не надо было что-то придумывать, разрабатывать, что-то мудрить. Оно само все приходило как подарок.

- Но все-таки, кто вы в большей степени: художник или певец?

- Больше всего я - Олег Орлов. Человек, который это все создает. Вы знаете, вот человек же не только спит ночью в своей жизни, а он еще днем осуществляет какую-то сознательную деятельность - ест, ходит на работу, встречается с кем-то или же что-то создает. Так вот у меня живопись - это часть моей жизни, музыка - точно такая же часть моей жизни и антиквариат тоже. Это все неразрывные части. Для меня концерт или съемки это не что-то такое, что вырывает меня из социальной жизни, и я попадаю в какую-то ситуацию, и потом приходится много работать. Это скорее естественный процесс. Знаете, меня больше парит, когда мне приходится заниматься житейским чем-то. Понимаете, без этого ведь тоже никуда, а когда я занимаюсь искусством, это именно то, что является моей жизнью.

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- Ваша жизнь - очень яркая и насыщенная, по-своему, сложная. Что бы вы посоветовали начинающим артистам, художникам, певцам?

- Во-первых, господа начинающие артисты, певцы, художники, никогда не думайте о том, за сколько продадите свое произведение. Во-вторых, никогда не бойтесь. Если вы верите в то, что делаете, и понимаете, что это ваше, никогда не обращайте внимания на хейтеровские дела. Наоборот, если у вас есть какие-то ненавистники, значит, вы вызываете эмоции. А если вы вызываете какую-то эмоцию у кого-то, значит, вы двигаетесь в правильном направлении. Картина - это не просто пятно на стене или принт какой-нибудь. Картины живут своей жизнью. И когда возле "Джоконды", картин Ван Гога, или возле "Крика" стоит человек, у него появляются какие-то эмоции - у кого-то голову срывает, кто-то плачет, кто-то радуется, у кого-то эйфория - вот это и есть искусство.

Если музыка, песня или картина не вызывают эмоций у человека, на уровне даже тела, то значит это не искусство.