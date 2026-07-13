"Говорит и показывает Витебск" - культовые позывные "Славянского базара в Витебске" уже зазвучали на главных часах северной столицы Беларуси, расположенных на исторической башне ратуши. Это знак, что праздник уже на пороге, а мелодия будет встречать жителей и гостей Витебска до завершения "Славянского базара".

Факт Васильковый форум стартует 14 июля, а его завершающие аккорды прозвучат 20-го числа.

Уникальность "Славянского базара" заключается в его статусе крупнейшего международного форума, который объединяет Восток и Запад, а также служит инструментом культурной дипломатии. "Искусство вне политики" - принцип, которым руководствуются звездные гости.

"Славянский базар" объединяет страны и континенты. Первый форум прошел в 1992-м и собрал более тысячи участников и гостей из 8 стран. Для сравнения: в 2026 году организаторы ожидают более 7 тыс. гостей из 40 стран.

Все основные события развернутся сразу на нескольких площадках: в Центре спортивной культуры "Витебский", концертном зале "Витебск" и, конечно же, на сцене Летнего амфитеатра, на которой прошла масштабная модернизация.

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"XXXV фестиваль юбилейный, и он должен отличаться от предыдущих. И не чем-то, а высокотехнологичной сценой, множеством трансформируемых элементов, которые позволят менять облик сцены по замыслу режиссеров и по желанию артистов. Подготовка идет полным ходом, сцена практически готова. Идут некоторые наладочные работы: прописка цветовых партитур, адаптация видеоконтента к экранам, настройка тех элементов, которые меняются и трансформируют сцену".

В 2025 году о культурном международном форуме журналисты рассказывали на азербайджанском, итальянском, китайском и многих других языках. В этом году внимание прессы станет рекордным: освещать события будут представители СМИ из 12 стран, включая Беларусь, Россию, Сербию, Румынию и впервые Великобританию.