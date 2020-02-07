Персональная выставка Никаса Сафронова открывается в Могилеве

В Могилевском художественном музее имени Масленикова открывается персональная выставка "Меняя реальность" знаменитого российского художника Никаса Сафронова



Представлено более 70 живописных и графических работ. Это пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Также представят работы из собственного направления Никаса Сафронова Dream Vision, которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий. На стенах музея будут демонстрироваться проекции, которые помогут создать иллюзию изменения пространства.



Выставка Никаса Сафронова начнет работу завтра и продлится до конца марта.



