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Персональная выставка Никаса Сафронова открывается в Могилеве
В Могилевском художественном музее имени Масленикова открывается персональная выставка "Меняя реальность" знаменитого российского художника Никаса Сафронова
Представлено более 70 живописных и графических работ. Это пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Также представят работы из собственного направления Никаса Сафронова Dream Vision, которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий. На стенах музея будут демонстрироваться проекции, которые помогут создать иллюзию изменения пространства.
Выставка Никаса Сафронова начнет работу завтра и продлится до конца марта.
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