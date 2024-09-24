Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании выступит в Белгосфилармонии

Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании выступит 24 сентября в Белгосфилармонии. За дирижерским пультом будет Вячеслав Бортновский. В афише заявлен виртуозный "Концерт для скрипки с оркестром № 3" Камиля Сен-Санса совместно с гостьей из Франции, знаменитой солисткой Страсбургской филармонии Шарлот Жюйар. "Реквием" Габриэля Форе исполнят народный артист Беларуси Владимир Громов и Анастасия Храпицкая. Музыкальный проект проходит под эгидой Международного фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей".