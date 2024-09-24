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Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании выступит в Белгосфилармонии

Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании выступит 24 сентября в Белгосфилармонии. За дирижерским пультом будет Вячеслав Бортновский.  В афише заявлен виртуозный "Концерт для скрипки с оркестром № 3" Камиля Сен-Санса совместно с гостьей из Франции, знаменитой солисткой Страсбургской филармонии Шарлот Жюйар. "Реквием" Габриэля Форе исполнят народный артист Беларуси Владимир Громов и Анастасия Храпицкая. Музыкальный проект проходит под эгидой Международного фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей".

Цикл филармонических вечеров классической музыки с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании продолжится 10 октября "Реквиемом" Моцарта. В программе также будут представлены оперные шедевры Пуччини и Масканьи в исполнении солистов Большого театра.

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