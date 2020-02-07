Татьяна Устинова презентовала в Минске новый детективный роман

В Минске продолжается международная книжная выставка-ярмарка. В ее рамках проходят творческие встречи с именитыми писателями. Сегодня в Минск после 5 лет отсутствия прилетела популярная российская писательница Татьяна Устинова. Она презентовала новый детективный роман "Серьга Артемиды". Кроме краткого рассказа о свежем издании, мастер детективов ответила на десяток вопросов читателей. Встреча состоялась в крупнейшем книжном магазине Минска. Беседа о книгах, семейной жизни, здоровье и работе тележурналистом длилась более двух часов.



