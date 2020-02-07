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Татьяна Устинова презентовала в Минске новый детективный роман

В Минске продолжается международная книжная выставка-ярмарка. В ее рамках проходят творческие встречи с именитыми писателями. Сегодня в Минск после 5 лет отсутствия прилетела популярная российская писательница Татьяна Устинова. Она презентовала новый детективный роман "Серьга Артемиды". Кроме краткого рассказа о свежем издании, мастер детективов ответила на десяток вопросов читателей. Встреча состоялась в крупнейшем книжном магазине Минска. Беседа о книгах, семейной жизни, здоровье и работе тележурналистом длилась более двух часов.

Завтра Татьяна Устинова проведет творческую встречу в "БелЭкспо"

В графике писательницы запланирована еще одна встреча с читателями. Завтра вечером Татьяна Устинова ответит на вопросы и представит детектив в эпицентре выставочного пространства "БелЭкспо".

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