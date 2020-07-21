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Искусство "Без границ" представили в художественной галерее "Университет культуры"

Экспозиция действует до конца июля

Большинство полотен из собрания автора выставлено впервые. Некоторые картины Олеси Филипповой находятся в частных индийских коллекциях. Экзотическую экспозицию в галерее «Университет культуры» можно увидеть до конца июля.

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