Искусство соломоплетения белорусских мастеров в шаге от включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Наша с вами уникальность, белорусов, в том, что мы сохранили навык, но мы этот навык преобразовали и сделали соломку актуальной для того, чтобы она и сейчас могла быть в наших домах. Те предметы, которые создаются, они были в доме, использовались практически, были не только для декора - вот это наша региональная особенность. Отсюда и появилась идея презентации соломки на мировой уровень. Показать, что мы, белорусы, на протяжении столетий умели, продолжаем, развиваем, сохраняем.

Мария Нецветаева, начальник управления Министерства культуры Беларуси