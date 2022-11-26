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Искусство соломоплетения белорусских мастеров в шаге от включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Старинный белорусский hand-made может стать достоянием мирового значения. Наше искусство соломоплетения в шаге от включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение станет известно на 17-й сессии Межправительственного комитета, которая пройдет в течение следующей недели в Марокко. Ремесло прадедов в современной Беларуси продолжают около 60 мастеров только со званием народный. И еще десятки рукодельников вплетают древнюю традицию в наше время как индивидуально, так и в центрах народного творчества. Соломоплетение в Беларуси - живая традиция. Обучиться этому искусству можно даже на базе высших учебных заведений.

Наша с вами уникальность, белорусов, в том, что мы сохранили навык, но мы этот навык преобразовали и сделали соломку актуальной для того, чтобы она и сейчас могла быть в наших домах. Те предметы, которые создаются, они были в доме, использовались практически, были не только для декора - вот это наша региональная особенность. Отсюда и появилась идея презентации соломки на мировой уровень. Показать, что мы, белорусы, на протяжении столетий умели, продолжаем, развиваем, сохраняем.
Мария Нецветаева, начальник управления Министерства культуры Беларуси

"Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения" может стать пятым нашим национальным объектом в списке всемирного нематериального культурного наследия. Уже под охраной мировой общественности рождественский обряд "Колядные цари", торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской, весенний обряд "Юрьевский хоровод" и культура лесного бортничества Беларуси.

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