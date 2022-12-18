"Истоки джаза" - первый концерт музыкального цикла "Импровизация" на сцене Белгосфилармонии

Регтайм, блюз, госпел, диксиленд и даже буги-вуги - все это "Истоки джаза". Так называется первый концерт музыкального цикла "Импровизация" на сцене Белгосфилармонии.

Тема каждого концерта - определенная эпоха развития джаза с характерным самобытным стилем исполнения. Однако белорусские джазмены презентуют эту музыку не только в оригинальном, но и в современном звучании, плюс небольшие рассказы о джазовых направлениях и интересных фактах из жизни мировых исполнителей. Всего в цикле 6 концертов. Следующий - "Эра свинга" - состоится 27 января.

