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"Истоки джаза" - первый концерт музыкального цикла "Импровизация" на сцене Белгосфилармонии
Регтайм, блюз, госпел, диксиленд и даже буги-вуги - все это "Истоки джаза". Так называется первый концерт музыкального цикла "Импровизация" на сцене Белгосфилармонии.
Тема каждого концерта - определенная эпоха развития джаза с характерным самобытным стилем исполнения. Однако белорусские джазмены презентуют эту музыку не только в оригинальном, но и в современном звучании, плюс небольшие рассказы о джазовых направлениях и интересных фактах из жизни мировых исполнителей. Всего в цикле 6 концертов. Следующий - "Эра свинга" - состоится 27 января.
Детская программа "Рождественский джаз" в игровой форме ждет юных любителей такой музыки 7 января в Малом филармоническом зале.
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