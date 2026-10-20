Историческая память и новые разработки: в Минске открылся музейный форум СНГ

"Музейные инициативы на пространстве СНГ" формулировали 20 октября в Минске. Большой разговор предложил однажды музей-заповедник "Несвиж". Поддержали руководители культурных учреждений России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана.

Первая международная конференция прошла в Год мира и созидания

Это был 2023 год. Тогда же и музей-заповедник "Несвиж" отметил свой 30-летний юбилей. Уже в статусе базовой организации наш дворец Радзивиллов предложил не просто обсуждать дальше совместное будущее музейного отдела, но и предлагать конкретные идеи для сотрудничества, сразу же формулировать общие совместные проекты и, конечно, щедро делиться своими инновационными разработками. Радует, что действительно ко второй международной конференции с общими проектами подошли.

Например, российский музей "Коломенское" привозил в Несвиж "Золото иконостасов". Оно засияло, пусть и на время, во дворце Радзивиллов. Громко состоялась и "Прогулка" Шагала. Он прошагал из Русского музея в пространство Национального художественного музея.

Пора взаимодействовать и на уровне СНГ. Топ-менеджмент музейных учреждений из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России преуспели в использовании искусственного интеллекта и интерактивных проектов с музейной аудиторией. 20 октября в штаб-квартире СНГ Музей Победы поделился тем, что на своих личных драматичных историях выстраивает успешно визуальный рассказ. Там не соревнуются с индустрией развлечений, а используют ее во благо. Действительно уже 20 октября в штаб-квартире прозвучало предложение о совместных проектах. Например, привлечь и школьные музеи Победы всех стран Содружества Независимых Государств, чтобы и молодежь также привлекалась к музейному делу. Но не только Российская Федерация активно участвует в конференции.

Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства:

"Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. Наш музей как раз это ощущает очень точно и явно, потому что декоративное искусство - это то, что сопровождало всегда человека, то, что несло код, то, что выражает сегодня поиски смыслов национальной, локальной идентичности. Сегодня именно на этой почве рождается и дизайн. Сегодня молодые люди обращаются, может быть, не к музейной архаике. Их интересует традиция. И эту традицию они черпают где? В музее. Сегодня развивается креативная экономика, Беларусь здесь дает действительно очень яркий пример. Мы знаем ваших некоторых дизайнеров, но должна быть какая-то институция, которая несет как раз тот культурный код и формирует смыслы".

Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея искусств:

"У нас очень тесные дружеские отношения с разными музеями Республики Беларусь. И за последние годы мы осуществили ряд очень интересных выставок. Я бы хотела подчеркнуть одну из таких выставок, которая прошла в Азербайджанском национальном музее искусств в 2025 году. Я думаю, что это вообще впервые такая выставка была проведена. Мы показывали работы выдающихся художников в Беларуси, основоположников реализма XIX века. Это замечательно, когда есть такие связи, потому что у нас и на высоком уровне отношения развиваются очень тесно. Мы и стратегические партнеры, поэтому в нашей гуманитарной сфере такие контакты очень важны".

Уверены, что уже через три года список конкретных тем обязательно пополнится новыми музейными проектами. Главное, чтобы это имело успех и у аудитории.