Исторический музей Беларуси организует выставку детских рисунков

Малыши и подростки с помощью цветных карандашей изобразили свое видение семьи, какой она должна быть в XXI веке. Формирование маленькой личности, ее лучших качеств начинается именно с семьи. На выставке представлены 40 детских рисунков из разных уголков страны, которые отмечены жюри конкурса "Радость моя" и стали победителями в различных номинациях.