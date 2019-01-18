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Исторический музей Беларуси организует выставку детских рисунков

Малыши и подростки с помощью цветных карандашей изобразили свое видение семьи, какой она должна быть в XXI веке. Формирование маленькой личности, ее лучших качеств начинается именно с семьи. На выставке представлены 40 детских рисунков из разных уголков страны, которые отмечены жюри конкурса "Радость моя" и стали победителями в различных номинациях.

Конкурс прошел в рамках фестиваля современной христианской культуры "Благовест".

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