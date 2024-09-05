Исторический облик Минска: 400 работ художников и мастеров представляет Национальный художественный музей Беларуси

Национальный художественный музей Беларуси презентует проект ко Дню города. К просмотру предложено около 400 работ художников и мастеров начала ХХ века и до 1968 года.



Кроме произведений живописи представлены графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Экспозиция демонстрирует исторический облик Минска через призму искусства и охватывает различные этапы жизни города: от архитектурного развития в 20-30-х годах прошлого века до разрушений во время Великой Отечественной войны и последующего восстановления. Выставка расположилась в двух залах музея.