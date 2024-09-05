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Исторический облик Минска: 400 работ художников и мастеров представляет Национальный художественный музей Беларуси

Национальный художественный музей Беларуси презентует проект ко Дню города. К просмотру предложено около 400 работ художников и мастеров начала ХХ века и до 1968 года.

Кроме произведений живописи представлены графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Экспозиция демонстрирует исторический облик Минска через призму искусства и охватывает различные этапы жизни города: от архитектурного развития в 20-30-х годах прошлого века до разрушений во время Великой Отечественной войны и последующего восстановления. Выставка расположилась в двух залах музея.


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Это и город начала ХХ века, который обретает новый статус столицы, это и Минск, оправляющийся после Великой Отечественной войны и приобретающий парадный облик, который замечательно, тепло, яркои очень светло изобразили такие художники, как Генин, Лейтман, Тычина.
Артем Лапицкий, старший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси

Выставочные экспонаты предоставили несколькомузеев и фондов, в том числеМузейистории белорусской литературы,Белорусскийархив-музейлитературы и искусства и Национальныйцентрсовременных искусств. Проект будет доступен до 6 октября по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 24.

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