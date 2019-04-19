Историки и архитекторы Беларуси разработают концепцию возрождения Новогрудского замка

Об этом заявили накануне в рамках круглого стола, посвященного Дню памятников и исторических мест. Основные штрихи встречи - сохранение аутентичного вида замков и адаптация их под музеи. Среди предложений Любчанский замок отнести к филиалу исторического комплекса в Мире.



Благодаря программе "Культура Беларуси" ведется работа по реставрации, консервации и благоустройству на 38 объектах. На это республикой выделено более пяти с половиной миллионов рублей. В первую очередь финансирование пойдет на реставрацию Успенского монастыря в Пустыньках, башень Лидского и Гольшанского замков.