ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Историки и архитекторы Беларуси разработают концепцию возрождения Новогрудского замка

Об этом заявили накануне в рамках круглого стола, посвященного Дню памятников и исторических мест. Основные штрихи встречи - сохранение аутентичного вида замков и адаптация их под музеи. Среди предложений Любчанский замок отнести к филиалу исторического комплекса в Мире.

Благодаря программе "Культура Беларуси" ведется работа по реставрации, консервации и благоустройству на 38 объектах. На это республикой выделено более пяти с половиной миллионов рублей. В первую очередь финансирование пойдет на реставрацию Успенского монастыря в Пустыньках, башень Лидского и Гольшанского замков.

Онлайн-конференция к Международному дню памятников и исторических мест.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все