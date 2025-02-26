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История для самых маленьких. "Беларусьфильм" представил ленту о госсимволах и праздниках страны
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32025-02-28T05:22:58.000000Z00
Киностудия "Беларусьфильм" представила новый анимационный проект "Государственные символы Республики Беларусь. Календарь праздников". Картина адаптирована под школьников и детей дошкольного возраста.
Показ пройдет во всех областных кинотеатрах, а позже продолжит свое путешествие по учреждениям образования. Отдельные эпизоды будут показывать в кино накануне значимых событий перед сеансами.
Елена Турова, режиссер анимационного фильма:
"Над этим фильмом работал коллектив нашей мультстудии, как маститые наши режиссеры и художники, так и дебютанты".
Работа над мультфильмом велась около года. Также сейчас идет работа над созданием новой картины о Конституции, гербе и флаге Беларуси с элементами интерактивности.