История для самых маленьких. "Беларусьфильм" представил ленту о госсимволах и праздниках страны

Киностудия "Беларусьфильм" представила новый анимационный проект "Государственные символы Республики Беларусь. Календарь праздников". Картина адаптирована под школьников и детей дошкольного возраста.

Показ пройдет во всех областных кинотеатрах, а позже продолжит свое путешествие по учреждениям образования. Отдельные эпизоды будут показывать в кино накануне значимых событий перед сеансами.

Елена Турова, режиссер анимационного фильма:

"Над этим фильмом работал коллектив нашей мультстудии, как маститые наши режиссеры и художники, так и дебютанты".