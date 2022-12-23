История Кая и Герды, выставочные площадки и образовательные лекции: каких программ ждать меломанам накануне праздников - ответы в рубрике "Променад"

Репертуарные премьеры от Большого театра. На академической сцене появится история Кая и Герды. Не только визуальные контакты, но и арт-ребусы предлагает Центр современных искусств. В афише выставочной площадки - образовательные лекции. Какие партитуры сегодня звучат в Белгосфилармонии, каких программ ждать меломанам накануне праздников - ответы в рубрике "Променад" (видео).