История Клецкого края через объектив фотокамеры Вячеслава Олешко
Культурное достояние и живописные виды через объектив фотокамеры. Музей истории Клецкого края презентовал выставку фоторабот одного из основателей учреждения. Вячеслав Олешко, который 10 лет управлял регионом и много сделал для его развития, прославился не только своими рабочими достижениями, но и хобби. С фотоаппаратом Вячеслав Осипович объехал всю Беларусь, издал 7 книг, посвященных красоте родной земли. Персональные выставки фотохудожника проходили в разных городах нашей страны.
Музею истории Клецкого края - 45 лет. Через коллекции и экспонаты учреждения можно совершить путешествие по времени. На входе в музей установлен мемориальный знак в честь прославленного земляка Вячеслава Олешко.
