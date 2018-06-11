История, которая могла бы стать сценарием кинофильма о белорусской мечте

Только главные герои не вымышленные персонажи, а реальные люди на малой родине.

Чуть больше года назад рогачевский активист Денис Дашкевич поставил эксперимент: реально ли человеку с альтернативными взглядами попасть на прием к заместителю Главы Администрации Президента. Проверка закончилась местом в кресле директора Поболовского центра культуры и досуга. Так для музыканта и журналиста завершились несколько лет фриланса.

Декрет № 3, который в свое время создал почву для общественной полемики, стал билетом в легальную занятость с совсем иными возможностями. А миссия возродить культуру на селе из лозунга превратилась в задачу. Так кто же и что же стоит за поболовским ренессансом?

Ответы у Нины Можейко.

После рогачевской сгущенки главная знаменитость. Это его, Дениса Дашкевича, за последний год гуглили с завидным постоянством. Герой скандальной газетной хроники Рогачева. Теперь уже Дениса Михайловича возят на работу. Транспорт не личный - государственный. Ежедневно он вместе со своими сотрудниками преодолевает два десятка километров до агрогородка Поболово. Получил разнарядку. И сразу в руководители.

Предложение, от которого он не смог отказаться, пришло спустя 3 дня из Рогачевского райисполкома. Вопросом Дашкевича занимался профильный отдел, курирующий идеологию и культуру. Из резюме - баянист, лауреат республиканских и международных конкурсов, стипендиат спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Преподаватель с опытом работы по распределению в Брагине. Но поработал недолго - не сложились отношения с руководством. С тех пор не мог найти работу по профессии.

В наследство Дашкевичу достался типичный "шедевр" советского модернизма. Местные жители рассказывают, что сельский клуб строили в 78-м или 79-м все вместе. Прилегающий ландшафт сегодня утаптывают куры. Такая вот агроэклетика. Внутри здание соответствует ожиданиям: просторный актовый зал с большими окнами, уже подношенными креслами, красный синтетический занавес и деревянный пол.

Найти общий язык с коллективом помешал медийный шлейф. Со стереотипами столкнулся и в местной поболовской администрации.

Сегодня Денис в свои 33 уважаемый человек. Преподаватель в музыкальной школе, правда, в соседнем поселке - в Тихиничах. А здесь, у себя на месте, шефствует над ансамблем танца "Медуница". Коллектив недавно отметил 20-летие. Настоящие звезды района и области.

Первое, что сделал новый директор - компьютеризировал клуб. Провел оптимизацию и собрал собственную команду. Обучил сотрудников правильно использовать технические ресурсы. На базе культурного центра работает любительское объединение журналистов "Рогачев онлайн". Ресурс по посещаемости не уступает районной газете - около 3 тысяч просмотров в сутки.

Местный агроколорит здесь в Поболово стараниями нового директора только расширяет свое влияние и перерастает в трэш со знаком плюс. У центра культуры и досуга появилась своя группа в популярной соцсети с аудиторией в несколько сотен человек. Это, кстати, немалая доля, если учесть, что местных жителей в агрогородке не более 600. Вскоре билеты на концерты и дискотеки тоже можно будет купить через Интернет или забронировать через мобильное приложение. Главная цель - сделать центр культуры действительно прибыльной организацией. Сбросить финансовую нагрузку с районного бюджета и стать кирпичиком местной экономики. Сам же Денис видит себя не просто директором Дома культуры, а топ-менеджером. Имеется и бизнес-план.

Днем учреждение - центр культуры с библиотекой и инфраструктурой, а ночью - государственный ночной клуб. Модель: центр - клуб - зритель уже успешно работает. Местная дискотека - единственная в радиусе 40 км. Живой звук, светомузыка, демократичная цена - полтора рубля за вход.

После трудоустройства Денису пришлось отложить флаг с васильком. С однопартийцами теперь не общается.