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История новогодних елочных игрушек и украшений - в Галерее Савицкого

"Что растет на елке?" Льдинки, фонарики, карнавальные маски и гирлянды. Экспозиция в галерее Савицкого предлагает проследить традиции производства елочных игрушек и историю их развития, которая насчитывает столетия. Особый шарм - в украшениях советского периода. Экспонатами выставки стали шары, фигурки, гирлянды и верхушки, выпущенные в то время. Есть среди экспонатов и редкие: игрушки из ваты и стекла, которые олицетворяют персонажей сказок, людей разных профессий. Все они когда-то украшали домашние елки минчан, а сейчас - предмет ностальгии и коллекционирования.

Экспозиция предлагает заглянуть на репродукции новогодних выпусков популярных детских журналов, посмотреть видеоархив встречи Нового года в послевоенные годы. Есть здесь и фотозона с интерьером квартир прошлых лет с новогодней атмосферой.

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