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История свадебных платьев - на выставке в Пушкинской областной библиотеке
Свадебные костюмы Минской области, которые носили в конце XIX до 60 годов XX века, представлены на выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки. Мужские костюмы и платья в разных стилях с соответствующими свадебными аксессуарами - своеобразные свидетели прошлых лет. Специалисты шили костюмы с учетом местного колорита - по старым фотографиям тех времен. Так, в начале XX века свадебное платье могло быть любого цвета, чтобы потом его можно было надеть и в другие праздники. Затем юбка стала короче, и в моду вошла длинная фата. В послевоенное время свадебные наряды были более строгими. Женихи надевали военную форму с наградами.
Ретро-выставку свадебных нарядов дополняют оригинальные фотографии молодоженов со всеми региональными особенностями Минской области прошлого столетия.
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