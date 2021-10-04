История свадебных платьев - на выставке в Пушкинской областной библиотеке

Свадебные костюмы Минской области, которые носили в конце XIX до 60 годов XX века, представлены на выставке в художественной галерее Пушкинской библиотеки. Мужские костюмы и платья в разных стилях с соответствующими свадебными аксессуарами - своеобразные свидетели прошлых лет. Специалисты шили костюмы с учетом местного колорита - по старым фотографиям тех времен. Так, в начале XX века свадебное платье могло быть любого цвета, чтобы потом его можно было надеть и в другие праздники. Затем юбка стала короче, и в моду вошла длинная фата. В послевоенное время свадебные наряды были более строгими. Женихи надевали военную форму с наградами.