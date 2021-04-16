История Театра юного зрителя - через экспонаты юбилейной выставки

Сценические костюмы, афиши и бутафория. Все эти вещи рассказывают об истории Театра юного зрителя, который в этом году отмечает двойной юбилей. Первый - 90 лет содняоснования еще в довоенный период, и второй юбилей - 65 лет, когда ТЮЗ был восстановлен после Великой Отечественной. Музей истории театральной и музыкальной культуры, кроме постоянной экспозиции, представляет выставку, посвященную современному театральному периоду. Здесь реквизит спектаклей разных лет, костюмы, а также печатный архив: программки, афиши прошлых и современных спектаклей.



За последние годы афишу ТЮЗа пополнили спектакли для детей и молодежи таких мировых классиков, как Шекспир, Мольер, Корней Чуковский. В репертуаре появился цикл спектаклей и по произведениям белорусских писателей "Встречи с классиками и современниками".



