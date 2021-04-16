3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
История Театра юного зрителя - через экспонаты юбилейной выставки
Сценические костюмы, афиши и бутафория. Все эти вещи рассказывают об истории Театра юного зрителя, который в этом году отмечает двойной юбилей. Первый - 90 лет содняоснования еще в довоенный период, и второй юбилей - 65 лет, когда ТЮЗ был восстановлен после Великой Отечественной. Музей истории театральной и музыкальной культуры, кроме постоянной экспозиции, представляет выставку, посвященную современному театральному периоду. Здесь реквизит спектаклей разных лет, костюмы, а также печатный архив: программки, афиши прошлых и современных спектаклей.
За последние годы афишу ТЮЗа пополнили спектакли для детей и молодежи таких мировых классиков, как Шекспир, Мольер, Корней Чуковский. В репертуаре появился цикл спектаклей и по произведениям белорусских писателей "Встречи с классиками и современниками".
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель
Лукашенко рассказал о ключевых приоритетах в работе ВНС
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП