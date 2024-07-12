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История в портретах: живописные полотна Александра Шилова можно увидеть в Национальном художественном музее Беларуси
Из Дворца Независимости в Национальный художественный музей Беларуси. В ведущее арт-пространство из символа суверенитета нашей страны перевезено около трех десятков живописных полотен народного художника и Героя труда России Александра Шилова. Работы публично экспонировались во Дворце Независимости на персональной выставке по личному приглашению главы государства (открытие приурочили ко Дню России). Теперь живописные портреты доступны по новому адресу.
Герои Великой Отечественной войны и специальной военной операции, выдающиеся деятели культуры и подвижники веры - их изображения Александр Шилов переносил на свои полотна с натуры. В галерее портретов есть и знаковые для белорусской истории персоны: уроженец России, Герой Беларуси Митрополит Филарет, первый Патриарший Экзарх всея Беларуси, первый белорусский космонавт Петр Климук, легендарный советский разведчик Алексей Ботян - уроженец деревни под Воложином.
В свои 80 лет Александр Шилов по-прежнему у мольберта. Работы мастера хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, во многих выставочных пространствах бывших советских республик, а также за рубежом. Художник передал в дар государству и народу более 1800 своих работ, которые составляют коллекцию его именной галереи в сердце Москвы. Кстати, Александр Шилов обещает еще раз встретиться с ценителями его творчества в Минске в ближайшее время.
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