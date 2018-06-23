Итальянская музыка разных эпох звучит сегодня в центре Минска

Концерт посвящен Всемирному дню музыки, который вот уже 36 лет празднуют в самый длинный летний день.



Музыка барокко, известные мелодии Россини, Масканьи, Морриконе и знаменитые неаполитанские песни - все это в исполнении белорусского ансамбля "Вытокі", артистов Большого театра Беларуси, а из Италии специально приехал флейтист и композитор Андреа Чеккомори.

