ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Итальянская музыка разных эпох звучит сегодня в центре Минска

Концерт посвящен Всемирному дню музыки, который вот уже 36 лет празднуют в самый длинный летний день.

Музыка барокко, известные мелодии Россини, Масканьи, Морриконе и знаменитые неаполитанские песни - все это в исполнении белорусского ансамбля "Вытокі", артистов Большого театра Беларуси, а из Италии специально приехал флейтист и композитор Андреа Чеккомори.

Изображение

Сегодня праздник музыки отмечают в 130 странах мира.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все