"Итальянская сказка" - в Национальном центре современных искусств

Согреться осенью итальянским солнцем и умилиться неповторимыми видами Апеннинского полуострова приглашает Национальный центр современных искусств. Автор выставки под названием "Итальянская сказка" - влюбленная в Италию белорусская художница Рони Голдфингер - через свои работы передает впечатления от собственных путешествий.