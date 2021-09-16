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"Итальянская сказка" - в Национальном центре современных искусств

Согреться осенью итальянским солнцем и умилиться неповторимыми видами Апеннинского полуострова приглашает Национальный центр современных искусств. Автор выставки под названием "Итальянская сказка" - влюбленная в Италию белорусская художница Рони Голдфингер - через свои работы передает впечатления от собственных путешествий.

Наталья Бордиловская

увидела сочные южные краски.

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