Итальянский орнат XVI века - в дар Национальному художественному

В Беларуси появился первый итальянский орнат, датированный XVI веком. Облачение для священников привезли спецрейсом из Греции, его владелица - художница и скульптор Лиза Сотили. Раритет передан в дар Национальному художественному музею. Орнат из шелка и золотой нити, несмотря на историю в 500 лет, сохранился в идеальном состоянии. Эта семейная реликвия досталась 87-летней Елизавете от ее дедушки - участника греко-турецких войн. Кстати, именно в таких орнатах в XVIII веке на белорусских землях прятали слуцкие пояса. Сама же мастер решила сделать такой подарок музею, гуляя по его арт-холлам после недавней авторской выставки в МИД. Стоимость орната может достигать и 100 тысяч долларов.

Через неделю раритет передадут в руки реставраторов. Им предстоит вывести пятна и сопоставить аналоги, чтобы собрать более подробную информацию об экспонате. Это не точка в сотрудничестве между греческим мастером и художественным музеем. В будущем Елизавета планирует презентовать свои скульптуры в новых корпусах Музейного квартала.



