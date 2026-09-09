Итоги Дня письменности: Костюковичи опередили Лиду по продаже книг

"Белкнига" подводит итоги книжного шопинга в XXXIII День белорусской письменности. Так, 15-тысячные Костюковичи опередили Лиду в покупке книг. Общий чек по сравнению с 2025 годом увеличился на 8,5 тыс. рублей. Определился и топ самых популярных запросов.

Чаще других покупали локальную премьеру "Костюковичский край". Успешно разошелся и Михаил Булгаков, а именно "Мастер и Маргарита" в переводе на белорусский язык. Активно приобретали издание "Наш Президент".

На какие издания делают ставку Союз писателей и Министерство информации? Как стать лауреатом Национальной литературной премии? И с чего начинался День белорусской письменности в 90-х? Специальный репортаж из Костюковичей - смотрите 9 сентября в 18:40.